"Sterben die Arten, schwindet unsere Lebensgrundlage"

Geschätzte acht Millionen Tier- und Pflanzenarten gibt es weltweit. Rund eine Million davon ist vom Aussterben bedroht. Das geht aus einer Studie hervor, die der Weltrat für Biodiversität der Vereinten Nationen am Montag veröffentlichte (die OÖN berichteten). Die Menschheit untergrabe ihre eigene Lebensgrundlage, warnte der Ratsvorsitzende Robert Watson.

Doch wie ist es um die heimische Flora und Fauna bestellt? Laut Umweltministerium gibt es in Österreich rund 67.000 Tier- und Pflanzenarten. Gemäß den Roten Listen seien 27 Prozent der Säugetiere und Vögel sowie 60 Prozent der Kriechtiere und Lurche gefährdet. Bei den Farn- und Blütenpflanzen treffe dies auf ein Drittel zu.

Als konkrete Beispiele für in Oberösterreich bedrohte Arten nennt Gerald Neubacher, Leiter der Abteilung Naturschutz des Landes, das Braunkehlchen und den Böhmischen Enzian. Dieser Pflanze, die nur in der Böhmischen Masse gedeiht, mache beispielsweise der Klimawandel zu schaffen.

"Das Braunkehlchen gehört zu den bodenbrütenden Vögeln", sagt Neubacher. "Diese Arten brauchen große, extensiv genutzte Wiesen, die immer weniger werden." Grund dafür sei der Verlust von Naturräumen durch Bodenversiegelung und Intensivierung der Landwirtschaft; Faktoren, die vielen Lebewesen zusetzen. "Es gibt nicht einen Grund für den Rückgang der Arten", betont Neubacher. "Es spielen viele Ursachen zusammen."

Tagfalter verschwinden

Besonders gefährdet sind laut UN-Bericht die Insekten: Ihre Zahl hat sich alleine in Europa in den vergangenen drei Jahrzehnten um 80 Prozent verringert. "In Österreich ist beispielsweise die Hälfte der Tagfalter-Arten verschwunden", sagt der Insekten-Experte Fritz Gusenleitner, der frühere Leiter des Biologiezentrums der Landesmuseen. Den Tieren würden etwa Pestizideinsatz und Lichtverschmutzung zu schaffen machen.

Schutzprogramm für Käfer

Das Insektensterben habe weitreichende Folgen: Sie gehen nicht nur als Bestäuber verloren, "Insekten dienen auch vielen Vögeln zur Nahrung", sagt Gusenleitner. Ihr Rückgang sei ein Grund, warum in der EU seit 1970 rund 420 Millionen Vögel verschwunden seien.

Ein Programm, das sich derzeit für den Schutz bestimmter Insektenarten einsetzt, ist das Käferprojekt des Landes. "Dabei haben wir 41 der seltensten Käferarten Oberösterreichs ausgewählt, erforschen ihre Lebensraumansprüche und versuchen, die Gebiete, in denen sie leben, zu erhalten", erklärt Neubacher. Bereits geglückt sei ein derartiges Schutzprogramm etwa bei der Flussperlmuschel.

Beim Erhalt der Biodiversität sei jedoch jeder gefordert, sagt Gusenleitner. Er appelliert beispielsweise an Gartenbesitzer, ihr Reich vielfältig zu gestalten, etwa eine Blumenwiese statt eines Rasens anzulegen, damit Insekten Nahrung finden, und auf Pestizide zu verzichten. "Zwölf Prozent dieser Mittel werden hierzulande im privaten Bereich eingesetzt. Dabei besteht

kein wirtschaftlicher Zwang dazu", sagt er. Landwirte dagegen würden oft aus finanziellem Druck zu Pestiziden greifen.

Beim Einkaufen solle man auf biologische Produkte achten. "Es ist eine moralische Entscheidung, so zu handeln, dass nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umgebung vorfinden", sagt Gusenleitner. "Artenvielfalt ist kein nettes Extra, sondern unsere Lebensgrundlage, die wir derzeit zerstören. Darauf muss man immer wieder hinweisen."

