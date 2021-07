Steigende Fallzahlen, aber sinkende Spitalsbelastung

Jetzt steigen auch in Oberösterreich die Covid-Neuinfektionen merklich: Nach 22 neuen Fällen am Tag zuvor waren es gestern bereits 39 Neuinfektionen. Gleichzeitig sinkt die Belegung der oberösterreichischen Spitäler mit Covid-Patienten, acht Personen waren gestern landesweit wegen einer Covid-Infektion im Spital, am Vortag waren es noch elf. Todesfälle wurden keine registriert.