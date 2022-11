Stau und Großer Andrang bei der Agraria 2022

Mit kleiner Verspätung, weil manche Ehrengäste wegen des riesigen Andrangs etwas länger in die Halle 20 auf dem Welser Messegelände gebraucht hatten, wurde die Landwirtschaftsmesse Agraria 2022 am Mittwoch offiziell eröffnet. "Es ist die größte Landwirtschaftsmesse, die jemals stattgefunden hat", sagte Hermann Wimmer, Präsident der Messe Wels, zur Begrüßung.

Nach sechs Jahren Pause zeigen 430 Aussteller auf 76.000 Quadratmetern die modernsten landwirtschaftlichen Geräte – 5000 sind es insgesamt. Zehntausende Besucher strömten bereits am ersten Tag durch die 18 Hallen. "Der Andrang ist enorm", sagte Messedirektor Robert Schneider. Und zwar nicht nur aus Oberösterreich. "Wir wollen uns umsehen, was es für unseren Hof Neues gibt", sagte Landwirtin Birgit Hawel aus Niederösterreich. Details dazu im Video:

Gute Stimmung, viele Anfragen

Schon bei der offiziellen Eröffnung war eine Aufbruchstimmung zu spüren. "Es sind herausfordernde Zeiten. Aber die Agraria zeigt heute, dass es Aufbruch gibt", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer in seiner Rede. Gleichzeitig versprach er auch Hilfen für die Landwirtschaft, die durch die gestiegenen Energiepreise ebenfalls stark betroffen sei. Die Messe, sagte Stelzer, sei aber auch ein guter Anlass, "Danke zu sagen für den wichtigen Beitrag, den die Bauern jeden Tag für unser Land leisten".

Die Stimmung unter den Landwirten sei sehr gut, berichten die Aussteller, die sich bereits am ersten Tag über rege Anfragen und großes Interesse freuten. Überall in den Hallen konnte man feststellen, dass es nach der längeren Pause wieder einen größeren Bedarf an Austausch über neueste Entwicklungen gab. Ein wichtiger Punkt auch für Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger: "Wir sind froh, dass Wels wieder das Zentrum der Landwirtschaft ist und so viele Menschen hierherkommen."

"Ein Motor für die Region"

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) nutzte bei der Eröffnung die Gelegenheit, um den geplanten Neubau der Messehalle bis 2026 anzusprechen, bei dem er sich Unterstützung des Landes erhoffe, "um den Messestandort abzusichern". Denn schließlich sei die Landwirtschaftsmesse ein Wirtschaftsmotor für die gesamte Region.

"Unglaublich viele Traktoren" gibt es in den Hallen der Messe Wels dieser Tage zu sehen.

Info: 430 Aussteller und 5000 Geräte gibt es auf insgesamt fast 76.000 Quadratmetern Ausstellungsfäche bis 26.11. zu sehen. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 15 Euro (mit OÖN-Card 13 Euro), der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist frei. Alle Infos: agraria.at