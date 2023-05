Sperre der A9 nach Lkw-Unfall im Tunnel Spering

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Sattledt im Gemeindegebiet von Molln: Nach einem Reifenplatzer im Tunnel Spering konnte ein Sattelschlepper nicht mehr weiterfahren. Ein nachkommender Lkw-Lenker konnte sein Schwerfahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten, es kam zu einem Auffahrunfall.

Die Bergung der Sattel-Kfz war am Freitagnachmittag noch im Gange. "Die A9 ist noch gesperrt", teilte die Landespolizeidirektion um 14.44 Uhr via Aussendung mit. Ein Lkw-Lenker, ein 27-jähriger Slowene, wurde mit Verletzungen ins Pyhrn Eisenwurzen Klinikum gebracht. In jenem Sattelschlepper, der durch einen Reifenplatzer zu Stehen gekommen ist, saß ein 61-jähriger Ungar am Steuer. Er hatte laut Polizei noch versucht, mit dem Lkw zum nächsten Pannenstreifen zu fahren. Als er jedoch bemerkte, dass sich der Reifen bereits von der Felge löste, hielt der 61-Jährige an. Er dürfte bei dem folgenden Auffahrunfall unverletzt geblieben sein.

Lokalisierung: Der Tunnel Spering befindet sich im Gemeindegebiet Molln (Bezirk Kirchdorf)

