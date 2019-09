Sonne, Regen, Wind: Der Wettergott zeigt, was er kann

In dieser Woche packt der Wettergott so ziemlich alles aus, was er drauf hat: Sonnenschein, Regen, Wolken, Nebel – alles ist dabei. „Diese Woche wird ein Auf und Ab“, sagt Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Doch schon am Freitag ist Wetterbesserung in Sicht: Da stellt der Meteorologe zwei herbstlich-sonnige Tage in Aussicht.

Der heutige Vormittag sollte in weiten Teilen Oberösterreichs noch sonnig und trocken verlaufen: „Doch am Nachmittag erreicht uns eine Kaltfront“, sagt Ortner. Diese bringt im ganzen Land (meist unergiebige) Regenschauer – bis auf das Mühlviertel, wo es trocken bleiben dürfte. Dazu komme lebhafter Westwind: „Wir rechnen mit Windspitzen von bis zu 50 km/h.“ Das heißt: böiger Wind, der auch vereinzelt Äste von den Bäumen reißen kann. Die Temperaturen sinken auf höchstens 14 bis 19 Grad.

Wechselhafte Wochenmitte

Morgen wechselt das Wetter laut Prognose wieder: Nach einigen letzten Regenschauern wird der Tag freundlicher, der Wind flaut ab. Das hält aber nicht lange: In der Nacht auf Mittwoch dürfte Oberösterreich schon die nächste Kaltfront erreichen. Das Ergebnis: „Am Mittwoch und Donnerstag ist mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern zu rechnen“, sagt Ortner. Die Temperaturen sinken erneut auf höchstens 17 bis 19 Grad. „Die Chance, dass man nass wird, ist an diesen Tagen groß.“

Doch schon zum Wochenende ist laut dem Meteorologen wieder alles anders. Er rechnet für Freitag und Samstag mit viel Sonne und wenig Wolken bei bis zu 23 Grad. „An beiden Tagen wird es wohl gute Bedingungen zum Wandern geben.“ (hes)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.