Sieben Verletzte bei Unfall mit Schulbus

Keinen schönen Schulbeginn nach den Semesterferien gab es für die Fahrgäste jenes Schulbusses, der am Montagmorgen in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) in einen Unfall verwickelt wurde: Insgesamt sieben Personen wurden dabei verletzt.

Das Unglück ereignete sich gegen 6.45 Uhr morgens. Eine 41-jährige Fahrerin lenkte den Bus, der mit zehn Fahrgästen besetzt war, Richtung Braunauer Verbindungsstraße. Als sie mit dem Fahrzeug eine Kreuzung überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, gelenkt von einer 45-jährigen Innviertlerin. Deren Wagen prallte in der Folge gegen einen weiteren Pkw, an dessen Steuer eine 55-jährige Fahrerin saß.

Die Busfahrerin sowie die 45-Jährige erlitten durch den Unfall Verletzungen und mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Braunau gebracht werden. Fünf Fahrgäste zwischen 16 und 17 Jahren erlitten nur leichte Verletzungen. "Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen", heißt es seitens des Oberösterreichischen Verkehrsverbunds, in dessen Auftrag das Unternehmen Postbus die Linie betreibt. Die 55-Jährige kam ohne Blessuren davon. Warum es zum Zusammenstoß gekommen war, ist noch nicht geklärt.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden. Im Einsatz waren zwei Feuerwehren, Rettung und Polizei.