Sechs positive Pflegekräfte auf Covid-Station in Linzer Spital

Die Betroffenen arbeiten auf der Akut-Station, auf der auch Corona-Patienten behandelt werden. Sie dürften sich aber nicht bei Patienten angesteckt haben, da sie Schutzausrüstungen tragen, teilte eine Krankenhaussprecherin mit. Auch die Versorgung der auf der Station Liegenden sei "zu jedem Zeitpunkt gesichert".

Das Contact Tracing wurden eingeleitet und 15 Kontaktpersonen wurden bereits getestet. Die 14 Mitarbeiter aus dem Pflegebereich und ein Arzt wurden in häusliche Quarantäne geschickt.

Peuerbach-Gym: Keine Schließung geplant

Wie berichtet, befinden sich am Linzer Peuerbach-Gymnasium mehrere Schulklassen in Quarantäne. Zuletzt waren 24 Corona-Fälle bekannt. "Seit gestern wurde dem Cluster ein zusätzlicher Folgefall aus einem anderen Bezirk Oberösterreichs zugeordnet, ansonsten stagniert das Fallgeschehen", teilte die Stadt Linz via Aussendung mit. Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist eine behördliche Schließung der Schule derzeit nicht notwendig. Das Infektionsgeschehen werde akribisch beobachtet, außerdem zeichne sich nach ersten Gesundmeldungen eine Stabilisierung ab. Insgesamt befinden sich in der Landeshauptstadt etwa 500 Schüler in Absonderung.

Am Dienstag hat es in Österreich mehr als 9200 aktive Fälle gegeben - so viele wie noch nie. Bundesweit kamen 923 neue Corona-Fälle dazu, davon entfallen 100 auf Oberösterreich. >> Die aktuellen Zahlen

