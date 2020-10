Rekord an aktiven Corona-Fällen in Österreich

Am Dienstag hat es in Österreich so viele bestätigte aktive Covid-Fälle wie noch nie seit Beginn der Pandemie gegeben. Innen- und Gesundheitsministerium vermeldeten mit Stand 9.30 Uhr 9.207 Fälle, womit der bisherige Rekordwert von 9.123 Infizierte am 3. April übertroffen wurde.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 923 positive Testungen registriert. Knapp 500 Covid-19-Patienten mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, 101 auf Intensivstationen.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden bundesweit 49.819 Personen positiv getestet. Davon sind 822 verstorben, 39.790 gelten als wieder genesen. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 923 neue Fälle, zugleich sind 696 Personen wieder genesen.

Ein Überblick (Stand: Dienstag, 6. Oktober, 9.30 Uhr):

Bestätigte Fälle: 49.819 (+ 923)

Aktive Fälle: 9.207 (+ 223)

Genesene: 39.790 (+ 696)

Todesfälle: 822 (+ 4)

In Klammer jeweils die Veränderung in den letzten 24 Stunden. Bestätigte Fälle = Zahl der Infektionen, die seit Beginn der Testungen nachgewiesen wurden. Aktive Fälle = Bestätigte Fälle abzüglich verstorbener und genesener Patienten

