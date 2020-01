Schwieriger Löscheinsatz bei Minusgraden: Zehn Feuerwehren bei Hausbrand

Gegen 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem brennenden Wohnhaus alarmiert: Im Wohnzimmer des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Der 77-jährige Hausbesitzer hatte am Abend die Kerzen seines Christbaumes angezündet, dieser geriet in Brand. Der Pensionist hatte noch selbst versucht, den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang. Es wurde Alarmstufe zwei ausgerufen, zehn Feuerwehren rückten mit knapp 130 Helfern zum Einsatzort aus. "Wir haben schon während der Anfahrt gesehen, dass die Flammen aus dem rechten Teil des Erdgeschoßes lodern", schildert der Einsatzleiter der Feuerwehr Aichkirchen, Andreas Pennetzdorfer. Der Hausbesitzer hatte sich bereits ins Freie gerettet. Der Mann wurde von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Schwierigkeiten bereiteten den Feuerwehrleuten die eisigen Temperaturen: "Bei Temperaturen von minus fünf Grad Celsius war die Brandbekämpfungen sehr anspruchsvoll", so Pennetzdorfer. Immer wieder bildete sich eine eisige Schicht entlang der Schläuche und auf der Straße.

Video: Minusgrade erschwerten Löscharbeiten: