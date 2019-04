Schuhabdrücke stimmten überein: 17-Jähriger als Serieneinbrecher überführt

NEUHOFEN/KREMS. Mit einem Schuhsohlen-Vergleich kam die Polizei einem jungen Serientäter auf die Spur.

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land stand zunächst unter Drogenverdacht. Deshalb suchte die Polizei den Jugendlichen an seinem Wohnort auf. Aufgrund eines Hinweises fotografierten die Beamten auch die Schuhsohlen-Profile des jungen Mannes und verglichen diese mit den Spuren mehrerer Einbrüche. Mit Erfolg: Die Abdrücke passten zu den Spuren, die die Polizei bei mehreren Einbrüchen in eine Firma in Neuhofen an der Krems sichern konnte.

Ein bisher unbekannter Täter hatte zwischen Anfang Dezember 2018 und Anfang Februar 2019 wiederholt die Türe zum Lager der Firma aufgebrochen, um in das Firmengebäude zu gelangen. Mehrmals zwängte er die Kassenlade und einen Möbeltresor auf. Aus einem der Büros stahl der Einbrecher eine Geldkassette mit Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf knapp 8400 Euro. Als die Polizei den 17-Jährigen mit den neuen Beweisen konfrontierte, gestand er die Einbrüche. Als Motiv gab er an, dass er mehr Geld haben wollte, als er selber während seiner Ausbildung verdiente. Die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.

