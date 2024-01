Schal eines Auswärtsfans "gezupft": 6 Monate bedingt für LASK-Anhänger

Es war am 14. Mai 2023 in Linz. Red Bull hatte sich auswärts 0:1 gegen den Lask durchgesetzt, als es anschließend am Hauptbahnhof zu unschönen Szenen kam. Mehrere Linzer Anhänger, die laut Anklage noch nicht ausgeforscht worden sind, sollen einen 36-jährigen Salzburg-Anhänger umzingelt haben.

Der 22 Jahre alte Beschuldigte forderte dann das Opfer auf, seinen Schal herzugeben, "sonst hau' ich dich um". Laut Anklage kam es dabei auch zu einer Tätlichkeit. Mit zwei bis drei Ruckbewegungen entriss der junge Mann dem 36-Jährigen das Textil, sodass das Opfer eine leichte Verletzung an drei Fingern seiner rechten Hand.

Eine Waffe sei nie im Spiel gewesen, hieß es. Weshalb der Strafrahmen in diesem Fall sechs Monate bis fünf Jahre Haft betrug. Der Schöffensenat beließ es bei einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die Probezeit, in der sich der 22-Jährige nichts zu schulden kommen lassen darf, wurde vom Gericht mit drei Jahren festgelegt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Bei dem Fanschal des Salzburgers handelte es sich übrigens um einen violetten "Jubiläumsschal", dessen Geldwert in der Anklage mit 20 Euro beziffert wurde.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler