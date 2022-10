Zweimal Gold und einmal Bronze für Bierschmiede

Die mit viel Leidenschaft von Mario Scheckenberger geführte Handwerksbrauerei Bierschmiede in Steinbach, die zu den meistprämierten Österreichs zählt, brachte drei ihrer Spezialitäten unter die ersten drei. Die höchste Auszeichnung ist jene für das beste Bier im Land, was die Bierschmiede heuer gleich mit zwei ihrer Produkte schaffte. Noch nie konnte übrigens eine Brauerei mit einem Bier dreimal in Folge den Titel holen, der Bierschmiede gelang das nun erstmalig mit dem "Hammer" (Baltic Porter), der erneut den Sieg in der Kategorie Stouts und Porter holte. Das Werk Nr. 10 "Smoked Baltic Porter", bereits im Vorjahr beim European Beer Star mit Silber dekoriert, schaffte den Sieg in der Kategorie Kreativbiere. Darüber hinaus wurde das Werk Nr. 6 "Dörrzwetschkenbier" in der Kategorie Fruchtbiere Dritter. Als Krönung wurde die Bierschmiede in der Gesamtwertung zweiterfolgreichste Brauerei Österreichs.