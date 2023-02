"Wirt am Bach" wurde Oberösterreichs Kulti-Wirt des Jahres

Der „Wirt am Bach“ in Oberweis (Gemeinde Laakirchen) schnitt der Wahl des Kulti-Wirtes des Jahres in den vergangenen Jahren bereits mehrmals gut ab. Regions- oder Landessieger wurde das Traditionsgasthaus aber noch nie.

Doch war es so weit: Der "Wirt am Bach" wurde gleich zum Landessieger gekürt. 77 so genannte Genuss-Spechte testeten Gasthöfe in ganz Oberösterreich incognito und bewerteten sie in Kriterien wie Gastkultur, Qualität und Frische der Speisen, Präsentation auf dem Teller, Kompetenz und Freundlichkeit bei der Beratung, Regionalität der Getränke oder Online-Auftritt. Dabei erreichte das Oberweiser Wirtshaus am Ende so viele Punkte, dass es (ex aequo mit dem Gasthaus "Zum Onkel Heli" in Kirchberg bei Mattighofen) zu Oberösterreichs Kulti-Wirt des Jahres gekürt wurde.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zeigte sich bei der Preisverleihung stolz auf die „Leuchttürme der oberösterrreichischen Gastronomie", die mit ihrer Qualität und ihrem Auftreten hervorragende „Visitenkarten“ für das Land Oberösterreich darstellen würden. Ergänzend dazu würdigte WKO-Spartenobmann Robert Seeber die Aushängeschilder als „Kaderschmiede“ für einen hochqualifizierten und motivierten Berufsnachwuchs im heimischen Tourismus.

