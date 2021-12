Weitere Skigebiete im Salzkammergut nehmen endlich den Winterbetrieb auf

Nach dem Kasberg bei Grünau, auf dem bereits seit Samstag der vergangenen Woche auf den Skipisten gewedelt werden kann, starten dieses Wochenende zwei weitere Wintersportgebiete im Salzkammergut in die Saison.

Seit gestern ist die Skischaukel Gosau–Rußbach–Annaberg täglich geöffnet. Eines der Glanzlichter abseits vom Pistentrubel ist dort die Atomic-Backland-Skitourenstrecke von Rußbach auf der Tennengauer Seite des Pass Gschütt auf den Hornspitz. Mit 3,6 Kilometern Länge und 630 Höhenmetern ist die unkomplizierte, rund eineinhalbstündige Skitour auch für ambitionierte Einsteiger geeignet. Von dort eröffnet sich ein prächtiger Rundblick auf Dachstein, Gosaukamm und Donnerkogel. Am heutigen Samstag gibt das Familienskigebiet am Feuerkogel bei Ebensee seinen Startschuss in die Wintersaison. Als letzte der größeren Destinationen in der Salzkammergut-Region folgt am 24. Dezember das Skigebiet Dachstein-Krippenstein. In allen genannten Gebieten gilt die 2G-Regel, das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.