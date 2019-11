Vier Verkehrsspiegel zerschlagen

Unbekannte Täter beschädigten nachts in Steinbach am Attersee entlang der B152 und in Weißenbach am Attersee entlang der B153 insgesamt vier Verkehrsspiegel, indem sie einen Stein dagegen warfen. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Unterach am Attersee unter 059133 4177.