Verletzter Bergsteiger vom Schoberstein getragen

Der 37-Jährige war mit einer 33-jährigen Kollegin, beide aus Braunau, bereits am Abstieg, als sich der Bergsteiger gegen 16:45 Uhr mit seinem rechten Fuß unglücklich an einer Baumwurzel verfing und stürzte. Er zog sich eine schwere Unterschenkelverletzung zu. Seine Kollegin rief den Alpinnotruf. Sechzehn Mitglieder der Bergrettung Steinbach/Weyregg stiegen daraufhin zu dem Verletzten auf. Aufgrund der starken Schmerzen wurden zwei Notärzte nachgefordert. Diese versorgten den Bergsteiger an Ort und Stelle medikamentös. Danach wurde der Verletzte mittels Gebirgstrage ins Tal getragen. Gegen 21 Uhr konnte er in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht werden.

