Vergessenes Kochgut führte zu Feuerwehreinsatz

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at

Die Einheiten der Feuerwache Ahorn–Kaltenbach sowie der Hauptfeuerwache Bad Ischl und der FF Pfandl wurden per Brandmelderalarm in die Kaltenbachstraße gerufen. Am Einsatzort angekommen konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Ein mit Essen gefüllter Kochtopf, der am Ofen vergessen worden war, hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Zu einem echten Brand war es zum Glück nicht gekommen. Somit konnten die Feuerwehrleute recht schnell wieder an ihren österlichen Frühstückstisch zurückkehren.