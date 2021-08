Auto beschädigt, während Lenkerin darin schlief

Ausgerissene Scheibenwischer, verbogene Antennen und fehlende Kennzeichen: Die Schäden, die spätabends an mehreren Fahrzeugen in Seewalchen entstanden, sind nicht auf das Unwetter zurückzuführen. Auf den Autos war auch großflächig Mehl verstreut worden. Außerdem meldete eine Zeugin eine Beobachtung bei der Polizei. Die 59-jährige Deutsche hatte gestern wegen des starken Regens ihr Auto am Kirchenparkplatz abgestellt und war darin eingeschlafen. Es war gegen 0.45 Uhr, als sie wegen eines "Lichtkegels" und eines lauten Geräusches aufgewacht sei. Sie schaute nach draußen und sah, wie eine Person von ihrem Auto Richtung Bundesstraße weglief, sagte die 59-Jährige gegenüber der Polizei. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte sie nicht erkennen.

Später bemerkte die Frau, dass bei ihrem Pkw das hintere Kennzeichen fehlte und der Heckscheibenwischer abgebrochen war. Wie sich herausstellte, war das Auto der Deutschen nicht das einzig beschädigte: "Sechs weitere Pkw-Sachbeschädigungen konnten im Bereich der Parkplätze der Katholischen Kirche Seewalchen am Attersee festgestellt werden", berichtet die Landespolizeidirektion, und bittet um Hinweise an die Inspektion Schörfling unter der Telefonnummer 059133/4171.