Traunsee Halbmarathon mit neuem Streckenrekord

Bei strahlendem Sonnenschein ging am Samstagabend die vierte Ausgabe des Traunsee Halbmarathons mit diversen Bewerben über die Bühne. Mit 1467 Aktiven freuten sich die Organisatoren beim "Lauf in den Sonnenuntergang" über einen neuen Teilnehmerrekord.

Um 19.08 Uhr und somit exakt zwei Stunden vor Sonnenuntergang fiel am längsten Samstag des Jahres in Ebensee der Startschuss zur Königsdisziplin der Veranstaltung, zum Hervis Halbmarathon über exakt 21,0975 Kilometer bis Gmunden. Während die meisten Teilnehmer eine Zeit von unter zwei Stunden anpeilten, um vor Sonnenuntergang das Ziel zu erreichen und somit als "Sun-Finisher" in die Statistik einzugehen, startete Lemawork Ketema, Olympia-Teilnehmer von Tokio, gemeinsam mit zwei Tempomachern die Mission "63 Minuten". Am Ende benötigte der zweifache österreichische Staatsmeister im Halbmarathon 1:06:30 Stunden und verpasste zwar sein hochgestecktes Ziel, er verbesserte aber den bisherigen Streckenrekord um mehr als vier Minuten. Durch seinen Sieg und die erreichte Zeit sammelte der Wings-for-Life-World-Run-Sieger von 2014 weitere wichtige Punkte für eine mögliche EM-Qualifikation diesen Sommer in München. Die beiden Kenianer Philemon Ombogo Kiriago und Kipkenei Melly Joel folgten mit nur einer Sekunde Rückstand auf Ketema auf den Plätzen zwei und drei.

Bei den Damen gab es über die Halbmarathon-Distanz einen deutschen Sieg: Hannah Sassnink setzte sich mit einer Zeit von 1:28:21 Stunden vor der Kanadierin Natalie Thompson (1:28:44) und der Österreicherin Ellen Tuchscherer (1:32:46) durch.

Neben dem Halbmarathon wurden auch die Sieger des Bridgestone Genuss-Laufs (11,5 km) mit Start in Traunkirchen, des Omni Biotic Sun-Run (4 km) mit Start in Altmünster und erstmals in diesem Jahr des OÖNachrichten Junior-Run (4 km) ermittelt. Das Besondere am Junior-Run, der ebenfalls in Altmünster startete, war, dass die gesamte Startgebühr von 15 Euro an das SOS Kinderdorf Altmünster gespendet wurde und für deren Dorferneuerungsprojekt verwendet wird. In Summe kamen 2720 Euro zusammen.