Mysteriöse Tiervergiftungen im Salzkammergut

Gschwandts Bürgermeister Friedrich Steindl (ÖVP) bestätigte die Vorfälle auf APA-Nachfrage.

Bisher sind bei der Polizei noch keine Anzeigen eingegangen, wie man seitens der örtlichen Inspektion mitteilte. "Ich habe mich aber gestern mit der Polizei in Verbindung gesetzt", teilte Steindl der APA mit. In dem laut Bürgermeister 2.850 Einwohner großen Ort gebe es etwa 150 angemeldete Hunde.

Wie ein Tierarzt ihm mitteilte, sei zumindest kein Rattengift benutzt worden. "Aber auch Birkenzucker kann für diese Tiere tödlich sein", sagte Steindl. Laut Hundehaltern sei entlang einiger Wege ausgelegtes Trockenfutter entdeckt worden. In der Tierklinik in Sattledt, wo nach dem Zeitungsbericht auch Hunde aus dem Ort behandelt worden waren, wollte man auf APA-Nachfrage am Sonntag aus Gründen des Datenschutzes keine Auskunft geben.

Lokalisierung: Gschwandt im Bezirk Gmunden

