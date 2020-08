Stundenlange Suchaktion in Gmunden - 77-Jähriger in Auto gefunden

Eine Pflegerin des Bezirksseniorenheimes bemerkte am Donnerstag gegen 23 Uhr, dass der 77-Jährige sich nicht in seinem Zimmer aufhielt und erstatte gegen 1:40 Uhr Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei Altmünster, die Polizei Gmunden, eine Polizeidiensthundestreife und die Sicherheitswache Gmunden machten sich auf die Suche nach dem Abgängigen. Der Polizeihund verfolgte eine Spur vom Seniorenheim bis zum Seebahnhof und zeigte auch in Richtung See an, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Gegen 4:20 Uhr wurde der Polizeihubschrauber Libelle angefordert und die Suche auf den Traunsee ausgeweitet.

Gefunden wurde der Pensionist gegen 8 Uhr Früh zum Glück unversehrt in einem unverschlossenen Pkw sitzend - nicht vom Suchtrupp, sondern von einer Nachbarin. Der 77-Jährige wurde zurück in das Seniorenheim gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.