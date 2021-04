Stromspeicher-Spezialist "BlueSky Energy" ist auf Wachstumskurs

Der Stromspeicher-Spezialist "BlueSky Energy" startete in den ersten drei Monaten dieses Jahres mit einem Umsatzwachstum von 40 Prozent. Das Frankenburger Unternehmen rechnet für heuer mit einem zweistelligen Wachstum.

"Trotz der Herausforderungen wegen der Corona-Situation konnten wir im letzten Jahr ausgeglichen bilanzieren und der Auftragsbestand ist auf mehr als fünf Millionen Euro gewachsen", informiert Geschäftsführer Thomas Krausse. "Wir orten eine ungebremste Nachfrage nach unseren sicheren Salzwasserstromspeichern."

Die neue Zellenfertigung in Frankenburg befindet sich in Fertigstellung. Die Anzahl der Mitarbeiter am Standort erhöhte sich seit Mai um mehr als 50 Prozent auf 34.

Um die weiteren Expansionsschritte zu setzen und die bestehende Nachfrage abzudecken, setzt "BlueSky Energy" auf Wachstumskapital. Zum zweiten Mal begibt es Unternehmen Genussrechte: Dieses Mal 2000 Stück zu je 1000 Euro. Frühinvestoren bis 15. April erhalten einen Wertbonus von 200 Euro je Genussrecht.