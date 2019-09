Spannende Kennenlerntage auf dem Feuerkogel für 50 neue Stiwa-Lehrlinge

Nicht weniger als 50 neue Lehrlinge begannen kürzlich ihre Lehre beim in Attnang-Puchheim ansässigen Automationslösungs- und Dienstleistungsunternehmen Stiwa. Um den Teamgeist von Beginn an zu fördern, verbrachten die jungen Leute zwei erlebnisreiche Tage auf dem Feuerkogel bei Ebensee. Der Spaß an gemeinsamer Aktivität und das Schließen neuer Freundschaften standen dabei im Mittelpunkt.

"Wir bei Stiwa wollen unseren Lehrlingen am Beginn ihrer Lehre den besten Start ermöglichen", sagt Ausbilder Helmut Brummayer. "Dieses erste Teambuilding-Event ist dabei eine sehr gute Möglichkeit, sich in einem spannenden Umfeld kennenzulernen, Spaß an gemeinsamen Projekten zu haben und neue Erfahrungen zu machen." Brummayer ist bei den jährlichen Kennenlerntagen dabei, die das Unternehmen heuer im Feuerkogel-Hüttendorf unternommen hat. Alle 50 Lehrlinge sowie drei Ausbilder nahmen teil. Begleitet wurden sie zudem von professionellen, externen Trainern, mit dem Ziel, das Arbeiten an gemeinsamen Projekten von Beginn an zu fördern.

"Es ist für die Lehrlinge zudem eine gute Gelegenheit, sich in diesen zwei Tagen besser kennenzulernen und spielerisch aufeinander einzugehen", so Brummayer. "Sie haben dabei Gelegenheit, selbst Neues auszuprobieren und zu testen, was funktioniert oder auch nicht. Diese Erfahrungen sind ganz wichtig."

Am ersten Tag konnten die neuen Lehrlinge bei mehreren Spielen wie Vertrauenswanderungen oder beim Knüpfen eines Sicherheitsnetzes das Arbeiten in der Gruppe spielerisch ausprobieren. Dabei ging es auch darum, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, seine Rolle im Team zu finden und Vertrauen in die Kollegen aufzubauen. Am zweiten Tag wurde ein Floß gebaut und ein kleiner Wettkampf ausgetragen.

Begeisterte Reaktion eines Lehrlings aus Timelkam: "Mir haben die Tage geholfen, die Kollegen schnell kennenzulernen und Unsicherheiten abzulegen. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Wochen, der Start ist sehr geglückt."