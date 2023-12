"Sie saß vor der Haustür": Ebenseer rettete erschöpfte Füchsin

Völlig erschöpft, durchnässt und zitternd: So wurde eine Füchsin Ende November in Ebensee (Bezirk Gmunden) entdeckt. Das kleine rote Fellknäuel gab ein armseliges Bild ab, als es in einem Siedlungsgebiet gefunden wurde. "Der Fuchs saß vor der Eingangstür und lief nicht mehr weg", erzählt der tierliebe Finder in einem Facebook-Posting. Er fragte zuerst beim Tierschutzverein Ebensee nach und nahm dann Kontakt zum örtlichen Jäger auf. "Der meinte, wir sollen ihn einfach in Ruhe lassen, er würde schon wieder verschwinden. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe", so der Ebenseer.

Mitarbeiter des Tierschutzvereins Ebensee fingen die hilfesuchende Füchsin ein. Bild: Tierparadies Schabenreith | Hofner

Er setzte alle Hebel in Bewegung um dem erbarmenswerten Vierbeiner, der sich nicht mehr von der Stelle rührte, zu helfen. Mitarbeiter des Tierschutzvereins Ebensee holten die Füchsin noch spät abends in einem großen Käfig ab und brachten sie tags darauf zu einer Tierärztin, die den Zustand als durchaus kritisch beschrieb. Wie sicher herausstellte, litt das Fundtier an hohem Fieber und einer Infektion.

Völlig erschöpft und mit hohem Fieber: Die Fuchsdame wurde zur Untersuchung in eine Tierarzt-Praxis in Kirchdorf an der Krems gebracht. Bild: Tierparadies Schabenreith | Hofner

"Sie hat wohl menschliche Hilfe gesucht", so ein Mitarbeiter des Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems), wo das Wildtier nun zuschlupf fand und auf den Namen "Magenta" getauft wurde. Dort wird sie von Fuchs-Expertin Doris Hofner-Foltin liebevoll umsorgt, wie diese Videoaufnahmen aus dem Tierheim zeigen:

"Magenta ist bei uns in Quarantäne und erhält intensive medizinische Betreuung. Wir hoffen, dass sie es schaffen wird", erklärte Harald Hofner, Leiter des Tierheims, zu Beginn der Behandlung. Tagelang kämpfe die rund zweijährige Fähe, wie weibliche Füchse genannt werden, ums Überleben – mit Erfolg. "Es gibt nun deutliche Anzeichen der Besserung. Vielleicht ist es das grenzenlose Vertrauen, das sie in ihre Retter und Pfleger gesetzt hat, das sie schlussendlich am Leben erhalten hat", so die Betreuer im Tierheim.

