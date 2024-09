Auch Traunkirchen war Schauplatz der Hallstattkultur

Der Johannesberg in Traunkirchen: Hier wurden in der Hallstattzeit Schiffe be- und entladen.

Zwölf junge Menschen stehen in Arbeitskleidung am Osthang des Traunkirchner Johannesbergs und heben zwei Gruben aus. Zentimeter für Zentimeter graben sie in die Tiefe – und damit in die Vergangenheit. Es sind Archäologiestudenten der Universitäten Budweis und Innsbruck, die nach weiteren Hinweisen für eine prähistorische Siedlung auf der Halbinsel suchen.