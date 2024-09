Sein Bass dröhnte in allen großen Opernhäusern der Welt.

In diesem Sommer wäre er 100 Jahre alt geworden. Der Opernsänger und Maler Oskar Czerwenka starb vor 24 Jahren in seinem Haus in Vöcklabruck. Vergessen wird man ihn hier nie. Alleine schon deshalb, weil die Stadtgemeinde seine Villa erwarb und zur Musikschule ausbaute, die für immer mit seinem Namen verbunden sein wird.