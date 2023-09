Schwerer Sturz bei Radrennen am Attersee

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs (Niederösterreich) war bei der Radveranstaltung am Samstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Zeitfahrrad auf der B152 von Weißenbach am Attersee Richtung Unterach unterwegs, als sich kurz vor einer Engstelle plötzlich der Lenker seines Rades löste. Der Sportler verriss das Rad, prallte gegen ein Verkehrsschild und kam zu Sturz. Er wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung durch Rettung und Rennarzt ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert. Am Fahrrad entstand schwerer Schaden.

