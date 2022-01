Schwanenstadt hat viel für die Familien erreicht

Das Bundeskanzleramt hat der Stadtgemeinde Schwanenstadt das Zertifikat "Familienfreundliche Gemeinde" verliehen. An der Online-Feier nahmen Gemeindebundpräsident Alfred Riedl und Familienministerin Susanne Raab teil.

Im Juni 2018 hat Schwanenstadt beschlossen, am Audit zur familienfreundlichen Gemeinde teilzunehmen. Seither wurden die sechs Spielplätze in der Stadt attraktiviert und mit neuen Geräten ausgestattet, die Kinderbetreuung wurde erweitert, Veranstaltungen und Angebote für die Jugend gemacht sowie die Veranstaltung "Willkommen in Schwanenstadt" für Neuzugezogene in der Stadt eingeführt. Für diese und weitere familienfreundliche Maßnahmen gab es das Zertifikat "Familienfreundliche Gemeinde", das bis Oktober 2024 gültig ist.

"Wir haben zusammen viel für die Familien in Schwanenstadt erreicht und auch für die nächsten Jahre viel vor, um Schwanenstadt weiterhin für alle lebens- und liebenswert zu erhalten", betont Bürgermeisterin Doris Staudinger.