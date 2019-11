Schlösser-Advent als Höhepunkt im Reigen der Märkte

Zum bereits zehnten Mal ist der von den OÖNachrichten medial unterstützte und betreute Traunsee Schlösser Advent im See- und Landschloss Ort in Gmunden Anlaufstelle für Freunde von Traditionellem, Echtem und Authentischem. Der längst weit über die Grenzen des Salzkammerguts hinaus bekannte vorweihnachtliche Markt wird seine Besucher ab heute (offizielle Eröffnung um 13 Uhr) an insgesamt vier Wochenenden als Ausstellungsfläche für mehr als 130 Handwerker und Künstler begeistern. Mit einer großzügigeren Ausstellungsfläche im Landschloss Ort wird der Traunsee Schlösser Advent heuer zudem noch vielfältiger. So ist etwa ein eigener Raum im Landschloss ausschließlich der Gmundner Keramik gewidmet.

"Coolster Weihnachtsmarkt"

Im Vorjahr war der Traunsee Schlösser Advent von einem deutschen Magazin zum "coolsten aller Weihnachtsmärkte" gewählt worden. Diesem Ruf wird das Veranstalterteam rund um den Kirchhamer Gustl Viertbauer gewiss auch zum Jubiläum gerecht. Zu den Höhepunkten zählen tägliche Konzerte mit Chören und echter Volksmusik (jeweils 14 und 16 Uhr in der Seeschlosskapelle). Den Beginn macht heute das Doppelquartett Edelweiß, gefolgt morgen vom Chorus Lacus Felix und am Sonntag von Klangblüten aus der Weststeiermark. An allen Tagen wird Gerhard Prentner auf seiner Steirischen Harmonika aufspielen. Die Sprecher Edeltraud Wacha und Wilfried Schögl werden mit besinnlichen und verbindenden Texten die Besucher auf die Adventzeit einstimmen. Im Kinderbereich des Landschlosses ist samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr das Schlösser-Advent-Christkind anzutreffen.

Die Eintrittskarten zum Schlösser Advent beinhalten die Möglichkeit zur Benutzung eines kostenlosen Shuttles mit dem Bummelzug vom Gmundner Rathausplatz bis direkt zum Eingang des Schlösser Advents und wieder retour sowie eines kostenlosen Schiffsshuttles bei den Einstiegsstellen Rathausplatz, Grünbergseilbahn und Schloss Ort.

Öffnungszeiten: 22. bis 24. 11., 29. 11. bis 1. 12., 6. bis 8. 12. und 13. bis 15. 12., freitags 13 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 19 Uhr. Alle Informationen auf www.schloesseradvent.at

Advent in Bad Ischl

Ebenfalls heute öffnet – wie bereits ausführlich berichtet – der Christkindlmarkt der Ischler Handwerker in der Trinkhalle seine Pforten. Das Programm ist unter www.badischl.at abrufbar. Morgen findet ab 16 Uhr im Kongress- und Theaterhaus die große alpenländische Volksmusikveranstaltung "Advent in Bad Ischl mit Peter Gillesberger" mit der Tiroler Kirchtagsmusik, der Ausseer Bradlmusi, dem Zeitlang-Gsang aus dem Pongau und Bayern, dem Dirndldreigesang 2/4 oa Gau sowie dem Gesangsensemble Global-Vocal aus Bad Ischl statt.

Einen Adventmarkt, dessen Erlös bedürftigen Familien im Bezirk Gmunden zugute kommt, veranstalten die Landesbediensteten am Donnerstag der kommenden Woche (28. November) ab 17 Uhr im Hof der Bezirkshauptmannschaft Gmunden, und am Dienstag, 3. Dezember, laden wie jedes Jahr die Mitarbeiter des Salzkammergut Klinikums Gmunden und Kreative aus der Region von 9 bis 15 Uhr zum Adventmarkt im Foyer des Krankenhauses ein.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at