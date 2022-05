Salz und Wasser kooperieren

Salz und Wasser sind seit Jahrhunderten prägend für das Salzkammergut. So entstand die Idee einer engeren Zusammenarbeit der Stern Schifffahrt und der Salzwelten. Gemeinsam mit den KinderNachrichten der OÖN entstand eine Schatzkarte, mit der Kinder Aufkleber sammeln und ein Quiz lösen können. Erhältlich sind Karte und Sticker ab morgen auf allen Schiffen der Attersee- und Altaussee-Schifffahrt, in den Salzwelten Altaussee und im Salzwelten-Shop Bad Ischl. Geplant sind zahlreiche gemeinsame Events, die besonders auf junge Gäste ausgelegt sind, die mit den beiden Maskottchen sicher Freude haben: Sally, die schlaue Grubenente der Salzwelten, und Niki, die schnelle Kapitänsente der Stern Schifffahrt.

Den offiziellen Beginn der Kooperation markierte das erste Treffen der zwei Maskottchen am Altausseer See, wo das Projekt vorgestellt und mit Pamela Binder (GF TVB Ausseerland), Marianne Görtz (Fremdenverkehrsverein Altaussee) und Gertrude Weingärtner (Stern Schifffahrt) eine dreifache Bootstaufe vorgenommen wurde. Der Auftritt der Maskottchen in Lebensgröße löste nicht nur bei den Kleinen Begeisterung aus, sondern auch bei vielen Ehrengästen wie Bgm. Gerald Loitzl, Vizebgm. Stefan Pucher, Regisseur Julian Pölsler und den Narzissenhoheiten. Den Abschluss bildete eine Fahrt auf Österreichs einzigem Solarschiff, bei der Doris Cuturi-Stern (GF Stern Schifffahrt), Helga Pucher (GF Salzwelten) und Wimmer-Medien-Geschäftsführer Gino Cuturi kurzweilig in Interviews über die Hintergründe der Kooperation berichteten.