Riesige Medaillenausbeute für Badminton-Jugend

Die gezielte Nachwuchsarbeit der Sportunion Ohlsdorf in der olympischen Sportart Badminton fand bei den kürzlich in Traun ausgetragenen OÖ. Meisterschaften in den Nachwuchsklassen einen nahezu sensationellen Niederschlag. Sagenhafte 24 von insgesamt 34 zu vergebenden Goldmedaillen in den diversen Alterskategorien gingen nach Ohlsdorf. Sechs Spielerinnen und Spieler kürten sich zu dreifachen OÖ. Meistern: Als Sieger im Einzel-, Doppel- und Mixed-Bewerb glänzten Kira (U17) und Sarah Dlapka (U15), Hanna Gillesberger (U13), Sebastian Huber (U13), Alexander Puschl (U11) und Lorenz Windauer (U15).

Sportunion-Ohlsdorf-Sprecher Sepp Muhr zeigt sich zurecht stolz auf die junge Truppe: "Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass unser Verein momentan beim Badminton-Nachwuchs in Oberösterreich das Maß aller Dinge ist."

