Närrisch: Zweiter Ischler Titel als Kulturhauptstadt

Die Närrische Europäische Gemeinschaft (NEG) hat Bad Ischl, Europas Kulturhauptstadt 2024, nun auch den Titel "Närrische Europäische Kulturstadt" zuerkannt. Die NEG ist ein Zusammenschluss der in Europa ansässigen, nationalen Verbände, die das traditionelle Brauchtum des Faschings, Karnevals oder die Fastnacht pflegen und vertritt acht Millionen Mitglieder. Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller (SP) bedankte sich bei einer Videokonferenz beim Präsidium, das im deutschen Kitzingen tagte: "Die Freude ist sehr groß über die Zuerkennung dieses ehrenvollen Titels. Gerade im Salzkammergut wissen wir den Fasching gebührend zu feiern. Tradition und Brauchtum werden bei uns mit großem Engagement gelebt. Nun gibt uns – so wie die Kulturhauptstadt Europas 2024 – auch die Närrische Europäische Kulturstadt die Möglichkeit des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit."

Der Präsident des Ischler Faschingsvereins, Günter Holzbauer, sichert der Närrischen Europäischen Gemeinschaft vollen Einsatz zu: "Wir freuen uns, viele Interessierte in Bad Ischl begrüßen zu dürfen, unser Brauchtum und unseren Baderjagerl und seine Gertraud vorstellen zu können." Für Uneingeweihte: Dabei handelt es sich um legendäre Faschingsfiguren.

Zum Programm der Närrischen Kulturstadt gehören ein Übergabefestakt an Bad Ischl in Aachen, ein Neujahrsempfang in Bad Ischl oder eine europäische Frühjahrstagung.