Nach Schlägerei in Gmunden: Polizei sucht Zeugen

Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Gmunden. Der 21-Jährige wurde dabei in der Nähe des Cafes Brandl von bis zu zehn Personen geschlagen und getreten, berichtete die Polizei.

Zeugen können sich bei der Polizei Gmunden unter 059133/4100 melden.