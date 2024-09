Nach dem Tod seiner Eltern wächst Jungschwan Winifred am Ziehberg auf

Unbekannte Personen töteten Anfang des Monats unerlaubterweise ein Schwanenpaar in Seewalchen am Attersee. Dass die Tiere ein Junges haben, haben sie entweder übersehen oder ignoriert. Doch ein Anrainer, der das Ganze beobachtet hatte, nahm sich um den jungen Schwan an und gab ihn im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg ab. Er ist nicht der erste Schwan, der im dortigen Teich ein Asyl findet. Das Team des Tierheims gab ihm den Namen Winifred.

„Schwäne sind ganzjährig geschützt“, sagt Harald Hofner, Sprecher des Tierparadieses. „Trotzdem wurden sie in den letzten Jahren vermehrt Ziel illegaler, aber auch legaler Jagdaktivitäten. Oft nur deshalb, weil sich Touristen durch sie gestört fühlen. Diese Entwicklung ist erschütternd und besorgniserregend.“

Winifred wächst jetzt in Steinbach auf und wird wieder ausgewildert, sobald er sich allein durchschlagen kann.

