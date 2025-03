Eine Immobilie spaltet Altmünsters Ortspolitik

Die Marktgemeinde Altmünster kann auch in diesem Jahr das Budget nicht ausgleichen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Haushaltsplan 2025 beschlossen: Bei geplanten Einnahmen von knapp 37 Millionen Euro erwartet die Marktgemeinde ein Minus von knapp 2,8 Millionen Euro. Altmünster ist damit eine von rund 200 oberösterreichischen Härteausgleichsgemeinden. Bürgermeister Martin Pelzer (ÖVP) kündigt weitere Einsparmaßnahmen an – etwa bei Projekten oder Anschaffungen.