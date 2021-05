Mit der Genussspechtelei bekam Redlham einen neuen Nahversorger

Seit Anfang Mai gibt es mit der Genussspechtelei in Redlham einen neuen Nahversorger auf Selbstbedienungsbasis. Am Vorplatz des Gasthauses Ahamer werden von der Tochter des Hauses, Karoline Ahamer, allerlei Schmankerl und selbstgemachte Köstlichkeiten (auch) aus Omas Wirtshausküche angeboten. Hausmannskost (Knödel aller Art, Gulasch usw.) ist ebenso im Angebot wie eine schnelle Jause zum Mitnehmen. Aber auch Naschkatzen finden Nachschub. Weiters steht eine große Auswahl an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, Getränken und Eis bereit; dies alles bestens sortiert und zu einem fairen Preis. Darüber hinaus gibt’s auch am Wochenende frisches Gebäck für den Frühstückstisch.

"Ich bin froh darüber, dass mit der Genussspechtelei ein weiterer Nahversorger mit regionalen Produkten für unsere Gemeindebürger und die Region zur Verfügung steht", sagt Bürgermeister Wolfgang Kaiß und wünscht der Jungunternehmerin viel Erfolg und ein gutes Gelingen. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 6:30 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 19:30 Uhr.