Missglücktes Wendemanöver forderte einen Schwerverletzten

Der 33-Jährige fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Pkw auf der B1 von Timelkam kommend in Richtung Vöcklamarkt. Im der Ortschaft Baumgarting wollte er wenden, wobei er zunächst nach rechts in eine Bushaltestelle fuhr und dann scharf nach links lenkte, um die Fahrbahn in einem Zug zur Gegenrichtung hin überqueren zu können. Beim seinem Wendemanöver übersah er den hinter ihm nachkommenden 41-jährigen Pkw-Lenker.

Der 41-Jährige konnte trotz Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen die Fahrertür des Pkw des 33-Jährigen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.