Leistungsschau der Einsatzkräfte begeisterte Tausende Zuschauer

Die Freiwillige Feuerwehr Weyregg war am Wochenende enorm gefordert. Allerdings nicht wegen außergewöhnlicher Einsätze. Die Feuerwehr war Gastgeber im doppelten Sinn: Am Samstag organisierte sie den Abschnittsbewerb der Atterseeregion. Am Sonntag fand der Bezirkseinsatzkräfte- und Zivilschutztag in der Atterseegemeinde statt.

332 Feuerwehrgruppen

332 Feuerwehrgruppen aus dem gesamten Bezirk traten am Samstag beim Abschnittsbewerb Attersee an. Den ganzen Tag hindurch zeigten Jugend- und Aktivgruppen ihre Bestleistungen. Bei idealen Wetterbedingungen sind insgesamt 197 Jugend- und 135 Aktivgruppen angetreten. Die Bewerterteams leisteten den ganzen Tag hervorragende Arbeit, um den Teilnehmern auf die Finger zu schauen und eine faire Bewertung abzugeben. Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl überreichte mit den Ehrengästen den Siegern der einzelnen Klassen die Pokale. In der Bezirksliga der Jugend konnte die Gruppe "Guggenberg 1" in Bronze und Silber den Sieg erringen. Bei den Aktiven gewann "Kemating 1" Bronze und "Rutzenmoos 3" Silber in der Bezirksliga.

Am Sonntag fand bei ebenso perfektem Wetter der Bezirkseinsatzkräfte- und Zivilschutztag statt. Der Tag war speziell auf Kinder und Familien ausgerichtet und bot einen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche der verschiedenen Einsatzorganisationen. Mit dabei waren nicht nur Feuerwehren, sondern auch die Polizei, die Rettung des Roten Kreuzes, die Wasserrettung, der Höhenrettungsstützpunkt Vöcklabruck, das österreichische Bundesheer, der OÖ-Zivilschutzverband, die österreichische Hundebrigade und die Amateurfunker Vöcklabruck.

Die Freiwillige Feuerwehr Weyregg präsentierte mit den befreundeten Einrichtungen verschiedene Einsatzszenarien. Unter anderem wurden eine Rettung aus schwindelerregender Höhe durch den Höhenrettungsstützpunkt Vöcklabruck und eine Personenrettung am Attersee durch die Wasserrettung Weyregg durchgeführt. Vor allem die Kinder waren von den beeindruckenden Vorführungen fasziniert und konnten hautnah erleben, wie die Einsatzkräfte in Notsituationen agieren.

