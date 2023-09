Kurzfilm-Mekka Lenzing

Zum 51. Mal findet von 26. September bis 1. Oktober die internationale Kurzfilmveranstaltung "Festival of Nations" statt. 1973 in Kärnten gegründet, übersiedelte das Festival 1989 nach Ebensee und ist seit nunmehr elf Jahren in Lenzing beheimatet, wo sich das Programmkino in einen Ort verwandelt, an dem Filmliebhaber und Filmemacher aus aller Welt in ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen. Es werden Gäste unter anderem aus England, Russland, Deutschland oder dem Iran erwartet. Dem Publikum werden an die 90 originelle, international prämierte Kurzfilme mit einer Länge zwischen einer und dreißig Minuten präsentiert. Alle Infos auf www.festivalofnations.eu

Höhepunkt und Abschluss des Festivals ist die "Award-Gala" am 1. Oktober, bei der die Siegerfilme in verschiedenen Kategorien von der Jury mit den "Lenz Awards" (Bild) ausgezeichnet werden.

