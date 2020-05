Schwer verletzt: Kleinkind geriet mit Hand in laufenden Motor

Das Kleinkind spielte neben einem Traktor, an dem der 61-jährige Großvater hantierte. Der Motor des Traktors lief und in einem unbeobachteten Moment geriet das Kind mit der Hand in den freiliegenden Keilriemen der Zugmaschine.

Das schwer verletzte Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Linzer Uniklinikum geflogen.