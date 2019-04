"In Sieben Fichten ist für alles Platz, was in meine Philosophie passt"

PÖNDORF. Natur statt Schnelllebigkeit: Ehepaar schuf in Pöndorf ein Refugium für sich und andere.

Sylvia Kirchberger und ihr Mann Helge, umringt von Alpakas Bild: privat

Vor einem Jahr hat sich die Salzburgerin Sylvia Kirchberger den langjährigen Traum vom eigenen Naturparadies erfüllt: Sieben Fichten heißt das Refugium – ein Hof in Pöndorf –, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Helge und zahlreichen Tieren bezogen und mit viel Liebe herausgeputzt hat. Sieben Fichten repräsentiert eine Stätte der Begegnung, an der Nachhaltigkeit gelebt wird. Mit Brotbackkursen, Räucher-Workshops, Kräuterkursen oder Alpaka-Wanderungen möchte Kirchberger Menschen zusammenbringen – stets im Einklang mit der Natur.

Ein Blick von oben zeigt: Sieben Fichten liegt eingebettet in einen Fichtenwald. Die Zahl diente Sylvia Kirchberger als Inspiration für den Hofladennamen, denn sie steht nicht nur für Glück und Magie, sondern auch für Selbstsicherheit, Optimismus und Mut. Diese Qualitäten werden auf Sieben Fichten hochgeachtet. Das Herzstück des Anwesens bildet der Hofladen, in dem Kirchberger Produkte aus nachhaltigem und fast ausschließlich eigenem Anbau verkauft: "Ein achtsamer Umgang mit der Natur ist mir sehr wichtig." Es gibt Kräuter- und Teemischungen, Kräutersalze, ätherische Öle und Gemüse aus dem eigenen Garten. Außerdem auch Decken und Mützen, die aus der Wolle der eigenen Alpakas produziert werden. Und es ist Raum für mehr: "In Sieben Fichten ist für alles Platz, was in meine Philosophie passt", so die naturverbundene Salzburgerin.

Auch jene, die weiter weg wohnen, können an den Ereignissen in Pöndorf teilhaben. Denn Kirchbergers Homepage ist gleichzeitig als Tagebuch konzipiert, wo sie Besuchern einen digitalen Einblick in ihr Leben am Hof gewährt. Anmeldungen für sämtliche Kurse sind über www.siebenfichten.com möglich. Der Hofladen ist jeden Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr und an Freitagen von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

