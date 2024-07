Im Star Movie Regau zieht eine Tanzschule ein

Die traditionsreiche Welser Tanzschule Hippmann bot in der Vergangenheit Tanzkurse in Vöcklabruck und Regau an. Jetzt lässt sie sich fix im Bezirk nieder. Im Star Movie Regau entsteht bis Herbst auf 600 Quadratmetern „die modernste Tanzschule Österreichs“, wie das Star-Movie-Management mitteilt. Anfang Oktober findet die Eröffnung statt.

„Wir möchten einen Ort der Lebensfreude und zum Wohlfühlen schaffen, an dem man nicht nur einmalig einen Kurs besucht, sondern gerne seine Freizeit verbringt“, kündigt Christoph Hippmann an. Es werde ein Konzept für Paare und Singles geben. Die Tanzbegeisterten können dabei sowohl vor als auch nach den Kursen im hauseigenen Tanzlokal weitertanzen. „Wir denken auch die Möglichkeit an, Kinobesuche mit unverbindlichen 30-minütigen Schnuppertanzkursen im Vorfeld zu verbinden“, sagt Hippmann. Auch die traditionellen Jugendtanzkurse für Schüler und Lehrlinge, die Hippmann seit Jahren in Vöcklabruck anbietet, werden künftig in der Tanzlocation im Star Movie stattfinden.

