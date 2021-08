Im Salzkammergut rollt der Ball wieder

Nach dem bereits erfolgten Start der Fußballmeisterschaft in der OÖ-Liga beginnen alle anderen Unterhausgruppen am kommenden Wochenende mit dem Meisterschaftsbetrieb. Nach der Corona-bedingten Pause (das letzte Meisterschaftsspiel war Ende November 2020) und einer langen Vorbereitung darauf, dass es endlich wieder um etwas geht. Die Kernfragen der Klubs drehen sich aber nicht primär um die sportlichen Ziele, sondern: Kommt nach zweimaligem Abbruch endlich eine faire Wertung zu Stande, und damit sportlich anerkannte Auf- und Absteiger? Das Regulativ des OÖ Fußballverbandes sieht vor, dass alle Vereine einer Liga einmal gegeneinander gespielt haben müssen, um eine Wertung vornehmen zu können.

Impf-Appell an die Spieler

"Wir werden die Vorgaben der Gesundheitsbehörden strikt umsetzen," kündigt Hans Kronberger, Vorstand bei der ASKÖ Vorchdorf, an. Für Spieler, Trainer und Funktionäre gilt ebenso wie für die Zuschauer die 3-G-Regel, die streng kontrolliert wird. "Wir hoffen trotzdem auf viele Besucher, weil Amateurfußball nur mit Zuschauern wirklich Sinn und Freude macht", so Kronberger. An die Spieler appelliert der erfahrene Funktionär, sich möglichst rasch impfen zu lassen, weil es "die einzige Alternative ist, einen dauerhaft regulären Spielbetrieb sicherzustellen!"

Rein sportlich ist ein interessantes Rennen um den Titel zu erwarten. ASKÖ Ohlsdorf gilt wiederum als erster Anwärter, wurden die Kicker von Trainer Norbert Hutterer doch bereits zweimal in Poleposition liegend von der Pandemie ausgebremst. Das spielstarke Team mit Torgarant Adnan Hodzic (16 Tore im Herbst 2020) will endlich eine Liga nach oben. Dies möchte der TSV Frankenburg mit unverändertem Kader verhindern. Die beständigen Hausruckviertler haben sich in den beiden abgebrochenen Meisterschaften als schärfster Gegner erwiesen. Ebenso im Aufstiegsrennen wird die ASKÖ Vorchdorf erwartet, die sich das Ziel gesetzt hat, wieder in die Landesliga aufzusteigen. "Wir feiern heuer das 60-jährige Bestandsjubiläum, da wäre der Aufstieg natürlich ein ideales Ereignis, aber Meistertitel kann man nicht planen", sagt Sportvorstand Kronberger. Mit dem Sieg im Traunsee-Almtalcup haben die Vorchdorfer aber bereits aufhorchen lassen. Aber auch die Union-Vereine Schlierbach, Gunskirchen und Gschwandt werden im Vorderfeld der starken Liga erwartet.

Der Eintritt für die Spiele beträgt fünf Euro (ermäßigt vier Euro). Frauen und Kinder (bis 15 Jahre) frei.

Bezirksliga, 1. Runde

Vorchdorf – Neukirchen/V. (Freitag, 19.30 Uhr)

Buchkirchen - Attergau (Samstag, 16 Uhr)

Vöcklamarkt 1b – Ohlsdorf (Samstag, 17 Uhr)

Gschwandt – Neuhofen/K. (Sonntag, 17 Uhr)

Frankenburg – Schlierbach (Sonntag, 17 Uhr)