"Ich werde mich rächen, heute träum ich von Ihnen!"

BAD ISCHL. Dem Verein der Freunde des Museums der Stadt Bad Ischl und der Lehárvilla ist es mit Unterstützung des Ischler Heimatvereins gelungen, 53 Schriftstücke von Franz Lehár für das Museum zu ersteigern.

Der unvergleichliche Franz Lehár (rechts) mit Harry Liedtke Bild: Museum Bad Ischl

Das Museum der Stadt Bad Ischl zeigt in Kürze einen Teil von sehr persönlichen Briefen Franz Lehárs. Es handelt sich dabei um Briefe, Fotos und Ansichtskarten an Fräulein Lilly Kantor (ab 1929 Lilly Wertheimer) über einen Zeitraum von 13 Jahren (1926 bis 1939).

Die meist sehr persönlich gehaltenen Schreiben geben einen Einblick in das unermüdliche Schaffen von Franz Lehár. Oft schreibt er, dass er bis in die Morgenstunden durchgearbeitet habe. Die Ansichtskarten stammen aus vielen europäischen Städten, etwa aus Mailand, wo der "Zarewitsch" mit großem Erfolg aufgeführt wurde. Zitat: "Dirigiere hier in Milano den Zarewitsch, der unerhört eingeschlagen hat." (4. April 1927) – Es geht auch romantischer: "Ich werde mich rächen, heute träum ich von Ihnen!" (aus einem Brief an Lilly Kantor)

Einen Teil der Briefe, Karten und Fotos können Interessierte in der Ausstellung "30 Jahre Museum der Stadt Bad Ischl" von 15. Februar bis 31. März bewundern.

