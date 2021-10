HLW Bad Ischl kooperiert mit Krankenpflegerschule

15 Schülerinnen in Bad Ischl beschreiten seit Mittwoch einen ganz neuen Weg: Sie machen eine Ausbildung an der Fachschule für Sozialberufe (FSB), kombiniert mit einer Ausbildung im Bereich Pflegeassistenz. Also einen Schulabschluss plus Berufsausbildung. Möglich macht das eine Kooperation zwischen den beiden Schulen HLW Bad Ischl und der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl.

Bereits während der Schulzeit werden Lehrinhalte der Pflegeassistenzausbildung vermittelt. Unter anderem ist auch ein vierwöchiges Praktikum in einer Langzeiteinrichtung Teil des neuen Konzeptes. Für sämtliche Praktika sowie für die letzten vier Monate der Pflegeassistenzausbildung wechseln die Schülerinnen an die GuKPS Bad Ischl.

"Die Absolventinnen und Absolventen haben die Berufsberechtigung der Pflegeassistenz und somit auch die Berechtigung, in das zweite Ausbildungsjahr der Pflegefachassistenz-Ausbildung einzusteigen, wenn sie sich höher qualifizieren möchten", sagt Martina Bruckner, Leiterin der OÖG-Schulen.