Großer Finaltag beim 1. Traunsee-Almtal-Cup

Nach den spannenden Kreuzspielen stehen beim 1. Traunsee-Almtal-Cup die Finalspiele als großes Fußballfest am Programm. Alle acht Plätze werden am Samstagnachmittag im Hofmanninger-Stadion in Bad Wimsbach ausgespielt ausgespielt. Der Eintritt für alle vier Spiele kostet fünf Euro (inklusive eines Getränkes), Jugendliche, Frauen und Personen mit Beeinträchtigungen zahlen keinen Eintritt.

Die Finalspiele im Detail:

13 Uhr, Spiel um Platz 7 und 8: Union Gschwandt - ATSV Rüstorf

15 Uhr, Spiel um Platz 5 und 6: SV Scharnstein - Union Pettenbach

17 Uhr, Spiel um Platz 3 und 4: ASKÖ Ohlsdorf - SK Bad Wimsbach

19 Uhr, Spiel um Platz 1 und 2: SV Gmundner Milch - ASKÖ Vorchdorf

"Der Bewerb wurde auf Anhieb zum Erfolg und wirkte fast wie eine Therapie nach der langen Corona-Pause. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich sind alle Vereine höchst zufrieden, haben doch die Zuschauer die spannenden Derbys gestürmt und für gute Stimmung wie zusätzliche Einnahmen der Klubs gesorgt ", zieht Cup-Vorsitzender Bürgermeister a.D. Hans Kronberger eine überaus positive Bilanz. Der Bewerb ermöglicht vor allem, die beim Publikum sehr beliebten "David gegen Goliath"-Duelle, die in einer normalen Vorbereitungszeit nicht ausgetragen würden. Gerade die niederklassigen Vereine haben dabei tolle Leistungen gezeigt. Deshalb soll der Cup auch im nächsten Jahr anstelle der üblichen Testspiele wieder durchgeführt werden.

Insgesamt warten über 13.000 Euro an Geld- und Sachpreisen für die teilnehmenden Mannschaften, welche von der regionalen Wirtschaft dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden. Das Siegerteam erhält zudem einen in der Hackenschmiede Bad Wimsbach hergestellten Pokal, der von Spender LAbg. Bgm. Rudi Raffelsberger gemeinsam mit Fußballverbandspräsident Dr. Gerhard Götschhofer im Anschluss an das Finale (ca. 21 Uhr) übergeben wird. Eintritt beim Finaltag: 5 Euro inkl. eines Getränkes;