Gerüstspezialist Ringer steigert Umsatz auf 64,4 Millionen Euro

Die Ringer GmbH. mit Sitz in Regau hat erneut einen Umsatzrekord erwirtschaftet. Das Familienunternehmen konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 um 33,3 Prozent auf 64,4 Millionen Euro steigern. Ein entscheidender Beitrag dazu wurde im Export erwirtschaftet.

"Die Entwicklungen auf dem Baumarkt waren 2021 höchst positiv, die Auftragsbücher unserer Kunden waren voll, um nicht zu sagen auf Rekordniveau", so Geschäftsführer Peter Rungger. Dazu kam eine markante Steigerung des Exportanteils von 15 auf 23 Prozent. Besonders stark gestiegen ist die Nachfrage nach Ringer-Produkten in Slowenien und Kroatien, gefolgt von Deutschland, Schweiz und Skandinavien.

Die stark gestiegenen Rohstoffpreise und die oft schwierige Liefersituation war für Ringer im abgelaufenen Wirtschaftsjahr eine Herausforderung. "Einen Teil der höheren Rohstoffpreise mussten wir auch an unsere Kunden weitergeben", sagt Verkaufsleiter und Miteigentümer Markus Ringer. "Jahrzehntelange Partnerschaften und ein großes Vertrauen zwischen unseren Kunden und uns haben aber auch hier geholfen."

Als goldrichtig erwies sich die Investition in den Ausbau der firmeneigenen Photovoltaik-Anlage. Mit Jahresende 2021 ging im Stammwerk Regau eine Anlage mit einer Leistung von 1000 kWp in Betrieb. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Kapazitäten beträgt die jährliche Stromproduktion nun rund 1200 MWh, dies entspricht dem Energiebedarf von 330 Haushalten.

Als unsicher wird der Ausblick auf das laufende Wirtschaftsjahr bewertet. "Was sich derzeit bei den Material- und Energiepreisen tut, ist extrem volatil und schwer vorhersehbar", so Rungger. "Diese Umstände werden leider auch an der Baubranche nicht spurlos vorbeigehen."