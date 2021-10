Friedhof auch als Ort des Friedens mit der Umwelt

LAAKIRCHEN, VöCKLAMARKT. Mit dem Umweltpreis der Diözese Linz für ökologische Friedhofsgestaltung wurden unter anderem die Pfarren Laakirchen und Vöcklamarkt ausgezeichnet.

Seit 2012 arbeitet die Pfarre Laakirchen mit der Stadt an einem Masterplan, um den Friedhof aufzuwerten. So gibt es darin eine Begegnungszone mit Sitzplätzen, die mit heimischen Hecken und Bäumen bepflanzt wurde. Es gibt eine Blumenwiese, die nur noch zweimal jährlich gemäht wird, und auf den Wegen werden Betonsteine so verlegt, dass dazwischen Wasser versickern kann. Dafür gab es einen ersten Preis.

Auf heimische Bäume und Sträucher setzt auch die Pfarre Vöcklamarkt, die beim Umweltpreis einen zweiten Platz belegte. Für die Weggestaltung wird gestampfter Schotter verwendet, sodass Wasser versickern kann. Der Verkauf von Grabkerzen wurde auf wiederbefüllbare Glaslichter umgestellt.