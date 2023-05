FPÖ-Urgestein kandidiert für Bürgermeisteramt

ST. GEORGEN IM ATTERGAU. Nachdem der St. Georgener Bürgermeister Ferdinand Aigner (VP) seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen angekündigt hat, wird am 24. September ein neuer Ortschef gewählt. Mit dem 36-jährigen Friedrich Mayr-Melnhof (VP), Geschäftsführer des familieneigenen Forst- und Landwirtschaftsbetriebs in Kogl, und dem 23-jährigen Studenten Maximilian Dollberger (SP) standen zwei Kandidaten bereits fest. Nun hat auch die örtliche FP bekannt gegeben, wen sie ins Rennen schickt. Die Nominierung des 61-jährigen Franz Schneeweiß ist alles andere als eine Überraschung, gilt der Betreiber einer Landtechnik- und Metallbaufirma doch als freiheitliches Urgestein in der Attergaugemeinde. Seit 1991 ist Schneeweiß in der Kommunalpolitik als Gemeinderat, Gemeindevorstand sowie Mitglied in verschiedenen Ausschüssen aktiv.

Der verheiratete Vater von drei Kindern und Opa von vier Enkerln spricht sich für eine schrittweise Schließung der Erstaufnahmestelle des Bundesasylamtes in der Ortschaft Thalham aus. Bis zum kommenden Jahr solle die Belagszahl von aktuell 170 auf 100 reduziert werden, die gänzliche Schließung solle dann 2026 erfolgen. (gs)

