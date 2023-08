Familie fand hilflosen Schwammerlsucher im Bezirk Gmunden

Der betagte Einheimische war beim Schwammerlsuchen im Bereich Mitterberg zu Sturz gekommen, wurde aber wenig später von einer zufällig vorbeikommenden Familie entdeckt. "Weil der Wanderweg selten begangen ist, kann von großem Glück ausgegangen werden, dass der 84-Jährige so schnell gefunden wurde", hieß es am Sonntagnachmittag seitens der Polizei.

Der 84-Jährige hatte sich am frühen Sonntagmorgen auf den Weg in den Wald gemacht. Wann und wie genau es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt. Kurz vor Mittag fand ihn ein 48-Jähriger, der mit seiner Familie eine Wanderung unternommen hatte, hilflos neben dem Wanderweg liegend. Der Pensionist war so erschöpft, dass er nicht mehr selbstständig aufstehen konnte.

Der 48-Jährige lief zum nächstgelegenen Haus, um die Rettungskette in Gang zu setzten, während sich die anderen Familienmitglieder um den 84-Jährigen kümmerten. Ein Bergrettungsarzt stieg zur Unfallstelle auf und konnte den 84-Jährigen soweit stabilisieren, dass er selbstständig 100 Meter zum Hohlweg absteigen konnte. Von dort aus brachte ihn der Einsatzbus der Bergrettung Gmunden zur Kontrolle in das Salzkammergut Klinikum Gmunden.

